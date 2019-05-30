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Хаби Алонсо покинет «Реал» U14 и начнёт тренировать в родном «Реале Сосьедад»

Хаби Алонсо покинет «Реал» U14 и начнёт тренировать в родном «Реале Сосьедад»
Футбол / Испания 0

Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо, в настоящий момент возглавляющий команду мадридского «Реала» U14, в скором времени покинет клуб.

Как сообщает AS, экс-полузащитник вернётся в родной «Реал Сосьедад», где он начинал свою профессиональную карьеру игрока. Там Алонсо займёт тренерский пост в одной из команд. При этом пока неизвестно, какую возрастную группу будет возглавлять испанец.

Алонсо в бытность футболистом выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год. Всего за мадридский клуб он провёл 236 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 6 забитых мячей, а также отметился 32 результативными передачами. В составе «Реала» Алонсо становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, однажды Суперкубок Испании и один раз Лигу чемпионов.

За «Реал Сосьедад» Хаби выступал с 1999 по 2004 год, после чего защищал цвета «Ливерпуля» и «Баварии».

«Реал» U14 стал чемпионом Испании под руководством Хаби Алонсо
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