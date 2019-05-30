«Урал» проведёт сборы в Словении
Футболисты «Урала» выйдут из отпуска 11 июня. В этот день уральская команда пройдёт углублённое медицинское обследование. Первая тренировка пройдёт в Екатеринбурге 12 июня, затем команда заедет в «Бажовию», а на 15-е в расписании «Урала» запланирован двусторонний матч с игроками команды «Урал-2».
17 июня футболисты «Урала» отправятся на учебно-тренировочные сборы в Словению, где продолжат подготовку к сезону и проведут несколько контрольных матчей. Команда будет базироваться в привычном для себя месте – городке Моравске-Топлице на востоке Словении. 6 июля подопечные Дмитрия Парфенова вернутся в Екатеринбург, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
В минувшем сезоне РПЛ «Урал» занял 10-е место.
Страндберг: «Урал» мог рассчитывать на большее, но это футбол
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