«Урал» проведёт сборы в Словении

Футболисты «Урала» выйдут из отпуска 11 июня. В этот день уральская команда пройдёт углублённое медицинское обследование. Первая тренировка пройдёт в Екатеринбурге 12 июня, затем команда заедет в «Бажовию», а на 15-е в расписании «Урала» запланирован двусторонний матч с игроками команды «Урал-2».

17 июня футболисты «Урала» отправятся на учебно-тренировочные сборы в Словению, где продолжат подготовку к сезону и проведут несколько контрольных матчей. Команда будет базироваться в привычном для себя месте – городке Моравске-Топлице на востоке Словении. 6 июля подопечные Дмитрия Парфенова вернутся в Екатеринбург, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

В минувшем сезоне РПЛ «Урал» занял 10-е место.