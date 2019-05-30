Жоржиньо: несмотря на критику, у «Челси» был отличный сезон
Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился эмоциями от финального матча Лиги Европы против «Арсенала». Синие одержали победу со счётом 4:1 и стали обладателями трофея.
«Прекрасно выиграть важный трофей после долгого, тяжёлого сезона, но я думаю, что мы его заслужили. Несмотря на большое количество критики, я думаю, что у нас был отличный сезон. Мы заняли третье место в Премьер-лиге, вышли в финал Кубка лиги, хоть и не выиграли этот трофей.
Критика — это часть игры, но я хочу поблагодарить всех, кто проделал этот долгий путь, чтобы приехать сюда и поддержать нас. Я благодарю свою жену и детей, которые, к сожалению, не смогли приехать сюда из-за большой неразберихи", — цитирует хавбека Sky Sport Italia.
«Челси» вышел на второе место среди английских команд по числу евротрофеев
- 30 мая 2019
-
10:45
-
10:37
-
10:05
-
10:04
-
09:44
-
09:43
-
09:30
-
09:28
-
09:21
-
09:10
-
08:41
-
08:21
-
08:10
-
08:00
-
07:39
-
07:20
-
06:50
-
06:31
-
06:05
-
05:46
-
05:08
-
04:48
-
04:39
-
04:25
-
04:17
-
03:24
-
03:14
-
03:00
-
01:38
-
01:28
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:35
-
00:26
Партнерский контент