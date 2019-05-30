Жоржиньо: несмотря на критику, у «Челси» был отличный сезон

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился эмоциями от финального матча Лиги Европы против «Арсенала». Синие одержали победу со счётом 4:1 и стали обладателями трофея.

«Прекрасно выиграть важный трофей после долгого, тяжёлого сезона, но я думаю, что мы его заслужили. Несмотря на большое количество критики, я думаю, что у нас был отличный сезон. Мы заняли третье место в Премьер-лиге, вышли в финал Кубка лиги, хоть и не выиграли этот трофей.

Критика — это часть игры, но я хочу поблагодарить всех, кто проделал этот долгий путь, чтобы приехать сюда и поддержать нас. Я благодарю свою жену и детей, которые, к сожалению, не смогли приехать сюда из-за большой неразберихи", — цитирует хавбека Sky Sport Italia.