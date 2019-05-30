Янг может присоединиться к Руни в «Ди-Си Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
По словам издания, следующей командой 33-летнего футболиста может стать «Ди-Си Юнайтед». При этом в случае перехода хавбек воссоединится со своим бывшим партнёром по манкунианскому клубу и сборной Англии – нападающим Уэйном Руни.
Янг в начале карьеры защищал цвета «Уотфорда» и «Астон Виллы», а с 2011 года выступает за «Манчестер Юнайтед». С «красными дьяволами» англичанин завоевал пять трофеев, среди которых титул чемпиона Англии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги и трофей Лиги Европы.
В минувшем сезоне Янг принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 9 жёлтых карточек. «Манчестер Юнайтед» финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице.
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