Янг может присоединиться к Руни в «Ди-Си Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.



По словам издания, следующей командой 33-летнего футболиста может стать «Ди-Си Юнайтед». При этом в случае перехода хавбек воссоединится со своим бывшим партнёром по манкунианскому клубу и сборной Англии – нападающим Уэйном Руни.



Янг в начале карьеры защищал цвета «Уотфорда» и «Астон Виллы», а с 2011 года выступает за «Манчестер Юнайтед». С «красными дьяволами» англичанин завоевал пять трофеев, среди которых титул чемпиона Англии, Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги и трофей Лиги Европы.



В минувшем сезоне Янг принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 9 жёлтых карточек. «Манчестер Юнайтед» финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице.

В Англии новый случай футбольного расизма. Эшли Янга затравили в «Твиттере» Капитан «Манчестер Юнайтед» узнал много нового о себе после поражения в Барселоне.