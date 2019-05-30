«Бешикташ» выкупил у «Торино» права на Ляича
«Бешикташ» объявил, что выкупил у «Торино» права на нападающего Адема Ляича. 27-летний футболист выступал за турецкий клуб в прошлом сезоне на правах аренды. «Бешикташ» выкупил сербского футболиста за € 6,5 млн, сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне 27-летний нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Турции, в которых отметился девятью забитыми мячами. «Бешикташ» по итогам минувшего сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата Турции.
Ранее Ляич защищал цвета таких клубов, как «Партизан», «Фиорентина», «Рома» и «Интер». Отметим, что сербским футболистом в 2018 году интересовался «Спартак» после ухода из команды полузащитника Квинси Промеса в «Севилью».
- 30 мая 2019
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