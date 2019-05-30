14-летний игрок, снявший шорты перед судьёй-девушкой, будет полгода стричь газон

Футболист итальянской команды «Трепорти» узнал о наказании, которое он понесёт по итогам расследования инцидента с его участием в недавнем матче.
Напомним, скандал произошёл во время встречи «Трепорти» с другой подростковой командой – «Миранезе». В один из моментов 14-летний игрок во время выполнения углового удара снял шорты перед судьёй-девушкой и крикнул ей: «Давайте посмотрим, хватит ли у вас смелости удалить меня». За этот поступок он получил красную карточку, что вызвало среди родителей бурное негодование.
Как сообщает La Repubblica, провинившийся игрок был дисквалифицирован на год с возможным сокращением срока в два раза при условии, что он согласится пройти курс перевоспитания, в ходе которого сможет тренироваться со своей командой, но должен будет помогать в организации занятий, чистить раздевалки и стричь газон. Футболист и его родители уже согласились с данным решением.
Наказание отчасти коснётся и тех родителей, кто позволил себе оскорбительные высказывания в адрес судьи. Девушка была приглашена в город, где произошёл инцидент. Там она получит официальные извинения. Также в течение нескольких месяцев с игроками «Трепорти» будет работать психолог.
- 30 мая 2019
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