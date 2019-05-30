Дрогба — Чеху: мне больно видеть тебя в слезах

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба в социальной сети обратился к голкиперу «Арсенала» Петру Чеху, с которым он ранее выступал в составе синих. Чешский голкипер заявил, что завершит карьеру по окончании сезона.
«Я люблю тебя, легенда. Самый успешный вратарь в Премьер-лиге. Я уверен, что пройдёт много времени, прежде чем кто-то другой побьёт рекорд по количеству сухих матчей. Мне больно видеть тебя в слезах. Я знаю, как сильно ты хотел выиграть этот трофей, чтобы закончить свою карьеру на пике. Мерси, мой герой", — написал Дрогба в «Инстаграме».
Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. С синими он завоевал 15 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона и четыре Кубка Англии, а также победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. С «Арсеналом» вратарь выиграл три трофея.
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