«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.



Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Зенит» и «Спартак», чьим воспитанником он является.



Коновалов выступал за молодёжную команду красно-белых с 2013 по 2014 год, после чего три года защищал цвета «Кубани». В 2018 году хавбек перебрался в «Рубин». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Игорь принял участие в 27 матчах (все – в основе), в которых записал на свой счёт 1 гол и 4 результативные передачи, а также получил 7 жёлтых карточек.



«Рубин» по итогам кампании занял 11-е место в турнирной таблице первенства, набрав 36 очков. «Динамо» финишировало строчкой ниже, на три очка отстав от казанцев и на пять очков оторвавшись от зоны стыковых матчей.

Одно из главных открытий осени. «Спартаку» он не пригодился Игорь Коновалов — об интересе топ-клубов, провале «молодёжки» и сходствах с Кокориным.