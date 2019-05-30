«Динамо» сделало «Рубину» предложение по Игорю Коновалову

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» сделало казанскому «Рубину» предложение о трансфере полузащитника Игоря Коновалова.
Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Зенит» и «Спартак», чьим воспитанником он является.
Коновалов выступал за молодёжную команду красно-белых с 2013 по 2014 год, после чего три года защищал цвета «Кубани». В 2018 году хавбек перебрался в «Рубин». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Игорь принял участие в 27 матчах (все – в основе), в которых записал на свой счёт 1 гол и 4 результативные передачи, а также получил 7 жёлтых карточек.
«Рубин» по итогам кампании занял 11-е место в турнирной таблице первенства, набрав 36 очков. «Динамо» финишировало строчкой ниже, на три очка отстав от казанцев и на пять очков оторвавшись от зоны стыковых матчей.
- 30 мая 2019
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