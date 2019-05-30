«Уфа» — «Томь»: онлайн-трансляция первого матча за место в РПЛ начнётся в 17:00
Сегодня, 30 мая, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге, в котором встретятся «Уфа» и «Томь». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Роман Усачёв и Адлан Хатуев. Резервный рефери – Павел Кукуян.
«Уфа» в минувшем розыгрыше чемпионата России заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков и финишировав в пяти очках от зоны вылета. В свою очередь «Томь» расположилась на третьей строчке в таблице ФНЛ с 64 очками. Команда оказалась в пяти очках от зоны прямого выхода в Премьер-Лигу.
«Уфа» — «Томь»: букмекеры назвали фаворита матча за право выступать в РПЛ
- 30 мая 2019
-
15:20
-
15:14
-
14:58
-
14:49
-
14:35
-
14:33
-
14:18
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:39
-
13:30
-
13:19
-
13:16
-
12:56
-
12:55
-
12:44
-
12:35
-
12:24
-
12:06
-
12:04
-
11:54
-
11:45
-
11:42
-
11:28
-
11:07
-
10:57
-
10:49
-
10:45
-
10:37
-
10:05
-
10:04
-
09:44
-
09:43
-
09:30
Партнерский контент