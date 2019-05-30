«Уфа» — «Томь»: онлайн-трансляция первого матча за место в РПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 30 мая, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге, в котором встретятся «Уфа» и «Томь». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Роман Усачёв и Адлан Хатуев. Резервный рефери – Павел Кукуян.



«Уфа» в минувшем розыгрыше чемпионата России заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков и финишировав в пяти очках от зоны вылета. В свою очередь «Томь» расположилась на третьей строчке в таблице ФНЛ с 64 очками. Команда оказалась в пяти очках от зоны прямого выхода в Премьер-Лигу.

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