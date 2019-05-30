Смертин: выяснилось, с Почеттино играли за один клуб, буду болеть за «Тоттенхэм»

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, в настоящий момент занимающий пост офицера по борьбе с дискриминацией и расизмом, поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэм Хотспур».



«Не знаю, порадует ли нас финал Лиги чемпионов крутым футболом. Зачастую финалы более закрыты, чем полуфиналы. Они состоят из дву игр, и всегда можно реабилитироваться. Здесь же права на ошибку нет ни у одной из команд, надо играть аккуратно. Этим и обусловлен не настолько интересный финал Лиги Европы. Впрочем, счёт 4:1, было забито пять мячей — это немало. Все сторонние наблюдатели, который не болеют за один из клубов, хотят видеть феерию: обилие голов, открытый футбол. Но финал на финал не приходится.



Мне нравится и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм». Достижение «шпор» — открытие нового стадиона. Это общекомандная заслуга. Здорово, что они проявили себя на самом высоком уровне. «Ливерпуль» — команда с традициями, не раз выходившая в финал. На их стадионе играть сложнее всего в АПЛ. Я испытал это на собственной шкуре. Когда выходишь, болельщики настолько сильно поддерживают свою команду, что у тебя начинается мандраж. На первых минутах это сказывается, потом нужно адаптироваться. Уникальная обстановка. Возможно, только «Портсмут» может сравниться в миниатюре. За правильно сделанный подкат и самоотверженные действия получаешь столько же аплодисментов, сколько за великолепный пас. Этого не сказать о стадионах других команд: «Арсенала», «Челси». Им нужна не просто победа, но красочная и красивая победа.



Мне импонируют главные тренеры обеих команд. Как выяснилось, мы с Почеттино играли в одной команде — «Бордо». Я как раз уходил в Англию, начинался сезон-2003/04, и главный тренер попросил сыграть один матч. Игра с «Монако» на выезде — единственная, которую мы провели вместе с Почеттино. Такая связка даёт возможность болеть за «Тоттенхэм». Хотелось бы сейчас увидеться с ним. Кажется, мы тогда сыграли вничью, а на следующий день я улетел в Москву, а он остался", — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк.