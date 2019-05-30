Смертин: пропустить 4 мяча от бывшего клуба обидно, но у Чеха блестящая карьера

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин, в настоящий момент занимающий пост офицера по борьбе с дискриминацией и расизмом, поделился мнением о завершении карьеры Петра Чеха, с которым он выступал вместе в составе «Челси».



«За Чеха обидно. Скорее переживательно. Лучше закончить на мажорной ноте. От своего клуба, где он состоялся как футболист, пропустить четыре мяча обидно. Но у него блестящая карьера. Можно сказать, что я стоял у истоков этой карьеры: когда приехал из Франции, мы жили вместе в гостинице и на предсезонке говорили на французском, поскольку не знали тогда английского. Это было здорово. Жизнь настолько удивительна: он тогда был ещё юный, неженатый, а сейчас уже заканчивает. Как-то быстро. Хотя у меня 10 лет прошло, как я закончил с футболом. Может быть, его теперь ждёт рок-карьера. В то время не замечал у него пристрастия. Несмотря на молодость, он был стражем ворот, последний редут», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк.

Смертин: выяснилось, с Почеттино играли за один клуб, буду болеть за «Тоттенхэм»