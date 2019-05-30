«Интер» объявил об уходе Спаллетти

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти покинул свой пост, сообщается в официальном «твиттере» клуба.



«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и за путь, который мы прошли вместе», — говорится в сообщении нерадзурри.



Ранее сообщалось, что новым наставником «Интера» станет Антонио Конте, который ранее работал в «Ювентусе», «Челси» и сборной Италии, а ныне находится без клуба. Также появлялась информация об интересе нерадзурри к Жозе Моуринью, возглавлявшему команду с 2008 по 2010 год.



Спаллетти был назначен на пост главного тренера «Интера» в 2017 году. Специалисту не удалось завоевать с клубом ни одного трофея, но при этом он сумел дважды подряд вывести команду в Лигу чемпионов. Ранее он также работал в «Эмполи», «Сампдории», «Удинезе», «Роме» и «Зените».

Пирло считает, что Конте подходит «Интеру» больше Моуринью