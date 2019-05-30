Касильяс поздравил Чеха с завершением карьеры

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в своём «твиттере» обратился к голкиперу «Арсенала» Петру Чеху, который накануне, 29 мая, провёл последний матч в профессиональной карьере.
«Поздравляю с потрясающей карьерой, мой друг. Всего наилучшего!» — говорится в сообщении Касильяса.
Чех провёл первые годы карьеры на родине, где в период с 1999 по 2002 год защищал цвета «Хмела» и «Спарты». Затем голкипер перебрался во Францию, где два года выступал за «Ренн», после чего перешёл в «Челси». В стане синих Петр провёл 11 лет и завоевал 15 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона Англии, четыре Кубка страны и трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2015 году он перешёл в «Арсенал».
В минувшем сезоне 37-летний Чех провёл 7 матчей в английской Премьер-лиге, в которых пропустил 9 голов. В Лиге Европы голкипер пропустил 10 мячей в 11 встречах.
- 30 мая 2019
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