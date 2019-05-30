ФНЛ назвала лучших тренеров мая
По версии Футбольной национальной лиги лучшим тренером лиги в мае стал главный тренер «Шинника» Александр Побегалов, чьи подопечные в уходящем месяце сумели на выезде одолеть «Луч», обыграть ставшую третьей «Томь», «Авангард», а также не проиграли в выездной встрече против получившего путёвку в Премьер-Лигу «Сочи».
В голосовании болельщиков победил наставник «Чертаново» Игорь Осинькин, которому были отданы 40,8% голосов. На втором месте – Василий Баскаков из «Томи» (29%), а замкнул тройку лидеров голосования, как и месяцем ранее, рулевой «Химок» Андрей Талалаев – ему отдали предпочтение 10% болельщиков.
Турнирную таблицу Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
- 30 мая 2019
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