На матче «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» ожидается около 20 тыс. зрителей

В преддверии первого стыкового матча за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20 между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов» состоялось организационное совещание. На арене, вмещающей 45 тыс. зрителей, сегодня ожидается порядка 20 тыс. болельщиков, около 200 из которых поддержат самарскую команду.



Согласно регламенту проведения стыковых матчей, сегодня, 30 мая, судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным сможет воспользоваться системой VAR.

Самарцы проведут игру в форме белого цвета (вратарский комплект чёрного цвета), хозяева выйдут на поле в синем (форма их голкипера – красная). Данный матч будет сыгран мячами Jako, которые использовали в ФНЛ.

Игра между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов» начнётся в 19:00 мск.