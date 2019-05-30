Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу.



Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов. При этом португалец не получит ничего с зарплаты Дзюбы и останется без компенсации, если сделка не состоится. В случае осуществления перехода он получит комиссионные.



Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в современном футболе. В частности, он представляет интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.



Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий принял участие в 27 матчах, в которых записал на свой счёт 8 голов и 10 результативных передач. Сине-бело-голубые по итогам розыгрыша завоевали чемпионство.

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