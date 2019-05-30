Зинченко: Гвардиола немало хвалит меня? Голова не должна ехать от любых слов

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, как ему удалось в прошедшем сезоне завоевать место в основном составе «горожан».



«Как говорят, успех одного — это неудача другого. Как Ярмоленко говорит: «Ты или на коне, или под конём?» Но здесь, конечно, тренерские шаги — главный тренер всегда видит ситуацию по-другому, шире, чем любой из нас. Я с первого дня, как пришёл в команду, был готов к матчам в основе. Иначе какой смысл находиться там — просто ради тренировок и личного роста? Конечно, нет. Если ты уже попал в такой клуб, как «Ман Сити», ты обязан быть готовым выйти на поле в любой игре.



Это огромный плюс, когда футболист может одинаково сильно сыграть на нескольких позициях. Тем более я зачастую ухожу в середину поля, создавая численное преимущество в одного игрока. Так наш выход из обороны в атаку строится намного легче. В любом случае я чувствую себя уверенно.



Гвардиола немало хвалит меня? Я особо не читаю. Но, как бы старался не замечать, всё равно регулярно вижу и слышу это. Многие говорят об этом вокруг, друзья постоянно что-то скидывают по этому поводу. Но меня это никогда не отвлекает, как и никогда не задевает критика. Я просто делаю определённые выводы из этого, ведь чужие мнения будут всегда. Надо быть готовым ко всему, и голова не должна ехать от любых слов», — цитирует украинца «Обозреватель».

Зинченко опубликовал фото со всеми трофеями «Манчестер Сити» в сезоне