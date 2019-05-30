Жена Касильяса, у которой обнаружили рак яичника, перенесла операцию

Сара Карбонеро, испанская модель и журналистка, а также жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, перенесла операцию, сообщает The Sun.



Супруга испанского футболиста успешно перенесла хирургическое вмешательство и была выписана из больницы. Ранее Карбонеро объявила, что врачи обнаружили у неё злокачественную опухоль яичника.



Напомним, у самого Касильяса недавно также возникли проблемы со здоровьем. В начале мая у голкипера случился сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание, и медицинский штаб «Порту» принял решение доставить его в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает.



Контракт Касильяса с клубом рассчитан до лета 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось, что 38-летний вратарь может завершить карьеру и получить должность в «Порту».

Она поможет Касильясу найти себя в новой жизни Сегодня знаменитый вратарь нуждается в её поддержке, как никогда.