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Жена Касильяса, у которой обнаружили рак яичника, перенесла операцию

Жена Касильяса, у которой обнаружили рак яичника, перенесла операцию
Футбол / Прочие турниры 0

Сара Карбонеро, испанская модель и журналистка, а также жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, перенесла операцию, сообщает The Sun.

Супруга испанского футболиста успешно перенесла хирургическое вмешательство и была выписана из больницы. Ранее Карбонеро объявила, что врачи обнаружили у неё злокачественную опухоль яичника.

Напомним, у самого Касильяса недавно также возникли проблемы со здоровьем. В начале мая у голкипера случился сердечный приступ на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание, и медицинский штаб «Порту» принял решение доставить его в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает.

Контракт Касильяса с клубом рассчитан до лета 2020 года. Ранее в СМИ сообщалось, что 38-летний вратарь может завершить карьеру и получить должность в «Порту».

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