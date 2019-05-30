Торбинский не намерен оставаться в «Енисее» и может завершить карьеру

Полузащитник «Енисея» Дмитрий Торбинский, у которого летом истекает контракт с клубом, рассказал о планах на будущее, а также не исключил варианта с завершением карьеры.



«Продлевать контракт с «Енисеем» не планирую. По поводу завершения карьеры ещё не решил, определюсь во время отпуска», — сказал Торбинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Торбинский перешёл в «Енисей» летом прошлого года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний полузащитник принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 6 жёлтых карточек.



Ранее Дмитрий защищал цвета «Спартака», воспитанником которого он является, «Локомотива», «Рубина», «Ростова», «Краснодара», «Пафоса» и «Балтики». С 2007 по 2016 год он вызывался в сборную России.