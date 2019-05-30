СМИ: Конте подписал контракт с «Интером»

Новым главным тренером миланского «Интера» станет Антонио Конте, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, накануне, 29 мая, итальянский специалист провёл встречу с руководством нерадзурри, в ходе которой стороны согласовали последние детали дальнейшего сотрудничества и заключили контракт. Соглашение рассчитано на три года, по его условиям Конте будет получать € 9 млн в год плюс бонусы.
Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой на пост наставника «Интера», помимо Конте, претендует Жозе Моуринью, который ранее уже работал с командой, а в настоящий момент также находится без работы.
Сегодня, 30 мая, «Интер» объявил об отставке Лучано Спаллетти, который занимал пост главного тренера команды на протяжении двух последних лет.
Конте ранее работал в «Ювентусе», сборной Италии и «Челси». С лета 2018 года он пребывает без клуба.
- 30 мая 2019
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