Семак: весеннюю позицию Дзюбы я считаю идеальной для него: именно в подыгрыше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение, что нападающий Артём Дзюба хорошо освоился на новой позиции, играя в паре вместе с Сердаром Азмуном.
«Каждый наш футболист нашёл своё место на футбольном поле. Я говорил с Бердыевым про Азмуна, и Курбан Бекиевич спрашивал: «Азмун будет играть вместо Артёма?». Я отвечал: «Нет, они будут играть вместе». По-хорошему меня удивил Оздоев: он прибавил в уверенности, футбольную наглость, энергетику он передал полузащите. Весеннюю позицию Дзюбы я считаю идеальной для него: именно в подыгрыше. Та же история с Дриусси: он же нападающий второго темпа, который играет на фланге и учится отрабатывать в обороне. Есть вопросы к оборонительным действиям, есть ещё вопросы, которые предстоит решить», — цитирует Семака «Фонтанка».
- 30 мая 2019
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