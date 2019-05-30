Коноплянка: скучаю по Украине, с радостью вернулся бы на «Днепр-Арену»
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка признался, что был бы не против вернуться на Украину. Коноплянка выступал за «Днепр» с 2006 по 2015 год.
«Хочу передать привет болельщикам «Днепра-1». Скучаю по Украине. По Днепру отдельная тема вообще, редко бываю дома. После сборной приеду в Днепр, давно не видел родных, друзей, мне очень не хватает живых эмоций.
Помните, как было раньше? Вот и я помню. Я с радостью вернулся бы на «Днепр-Арену», поиграл бы для наших болельщиков, за наш город. Если бы те времена вернулись, было бы вообще супер», – цитирует Коноплянку пресс-служба «Днепра-1».
29-летний футболист в текущем сезоне провёл 21 матч в составе гельзенкирхенского клуба, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
- 30 мая 2019
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