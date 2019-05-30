Дзюба объяснил, почему подписал контракт с компанией Мендеша

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подтвердил информацию о заключении соглашения с известным агентом Жорже Мендешем, а также объяснил своё решение.



«У меня есть контракт на год, до 1 января, с португальцами – компанией Мендеша. Они приезжали к нам на сборы в Испанию, без Мендеша, но был ближайший помощник. Всё обсудили, подписали соглашение, главная цель – смотрим на Англию.



Зимой конкретики не было, но так глупо переходить в середине сезона – нет смысла, к тому же я чемпионом хотел стать, был полностью сконцентрирован. А этим летом посмотрим.



Понятно, что у меня ещё год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита». Одно дело — если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет. Надеюсь, будет конкретика с Европой – рассчитываю только на Англию», — цитирует Дзюбу «Спорт-экспресс».



Ранее «Чемпионат» сообщил, что Мендеш получил авторизацию на Дзюбу и постарается помочь ему перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.



Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний нападающий принял участие в 27 матчах, в которых записал на свой счёт 8 голов и 10 результативных передач. Сине-бело-голубые по итогам розыгрыша завоевали чемпионство.

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду