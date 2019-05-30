Дзюба: Китай постоянно меня провоцирует, 9 млн в год — приличный соблазн

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о солидном предложении от одного из китайских клубов, которое поступило ему прошлым летом.
«Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня… Царское предложение прошлым летом? Нереальное, да. 9 млн в год. Меня трясло! Но стали чемпионами, и сразу же успокоился. На самом деле это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на Дзюбу и постарается помочь ему перейти в один из клубов английской Премьер-лиги.
Артём выступает за «Зенит» с 2015 года. В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний нападающий принял участие в 27 матчах, в которых записал на свой счёт 8 голов и 10 результативных передач. Сине-бело-голубые по итогам розыгрыша завоевали чемпионство.
- 30 мая 2019
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