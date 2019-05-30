Конте потребовал у «Интера» продать Икарди

Итальянский специалист Антонио Конте, который в ближайшее время займёт пост главного тренера «Интера», высказал клубу пожелания относительно состава команды на следующий сезон.
По информации La Gazzetta dello Sport, Конте заявил боссам нерадзурри, что не желает работать с нападающим Мауро Икарди. Специалист потребовал продать аргентинца в летнее трансферное окно. По мнению тренера, форвард может негативно влиять на атмосферу в команде. Также Конте не хочет, чтобы в клубе был футболист, перетягивающий всё внимание на себя.
Икарди начинал минувший сезон в качестве капитана «Интера», однако зимой между ним и клубом начался конфликт из-за условий нового контракта, и он был лишён повязки. Игрок затем отказался тренироваться с нерадзурри, а вернулся на поле лишь в концовке сезона.
В завершившейся кампании 26-летний аргентинец провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 11 голами (5 – с пенальти) и 4 результативными передачами.
- 30 мая 2019
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