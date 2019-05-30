Рамос решил остаться в «Реале»

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос принял решение остаться в клубе, сообщает AS со ссылкой на Jugones.
По информации источника, 33-летний футболист передумал покидать команду и уведомил президента «сливочных» Флорентино Переса о своём решении.
Ранее стало известно, что Рамос получил предложение от одного из китайских клубов и попросил «Реал» позволить ему разорвать контракт и перебраться в новую команду на правах свободного агента. По информации СМИ, Перес отказал испанцу, а позднее «сливочные» установили на игрока ценник в € 100 млн.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 – с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 жёлтых карточек.
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