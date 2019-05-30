«Реал» анонсировал на вечер 30 мая пресс-конференцию с участием Рамоса

Сегодня, 30 мая, состоится пресс-конференция капитана «Реала» Серхио Рамоса. Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

33-летний защитник выступит перед прессой, начало — в 18:30 мск. Причины созыва пресс-конференции клуб не называет.

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Трансфер игрока обошёлся «сливочным» в € 27 млн. С тех пор за первую команду «Королевского клуба» футболист сыграл 606 матчей и забил 84 мяча. Контракт 33-летнего защитника с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рамос сообщил мадридскому клубу о желании сменить команду. Согласно слухам, у игрока имеются серьёзные финансовые проблемы из-за задолженности перед банком по кредиту.