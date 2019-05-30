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Тарасов: как можно называть «козлищами» противников храма?

Тарасов: как можно называть «козлищами» противников храма?
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал конфликт между сторонниками и противниками строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

«Изучил многое по ситуации в Екатеринбурге, где проблемы со строительством храма. Вы знаете моё отношение к теме. Но при этом я не разделяю, когда это превращается в склоки между народом. Церковь нас должна объединять, а не сталкивать.

И особенно меня удивила позиция некоторых журналистов, среди которых оказался почему-то уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьёв. Ну как можно в СМИ, тем более по ТВ на втором канале называть «козлищами» противников храма. Нигде не учат и нигде не написано, что защитники самого светлого, что есть, должны так себя вести», — написал Тарасов в своём "инстаграме".

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