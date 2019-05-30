Кирилл Дементьев будет комментировать матчи АПЛ в новом сезоне

Известный журналист и комментатор Кирилл Дементьев будет комментировать матчи английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20. Об этом сообщается в "твиттере" «Okko Спорт».

«Первый трансфер в команду комментаторов Владимира Стогниенко — Кирилл Дементьев», — сказано в заявлении «Okko Спорт» в «Твиттере».

Напомним, в апреле текущего года Rambler Group и английская Премьер-лига подписали контракт, в рамках которого онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей высшего дивизиона чемпионата Англии, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией «Okko Спорт». Позже шеф-редактором «Okko Спорт» был назначен Владимир Стогниенко.