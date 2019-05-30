Кирилл Дементьев будет комментировать матчи АПЛ в новом сезоне
Известный журналист и комментатор Кирилл Дементьев будет комментировать матчи английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20. Об этом сообщается в "твиттере" «Okko Спорт».
«Первый трансфер в команду комментаторов Владимира Стогниенко — Кирилл Дементьев», — сказано в заявлении «Okko Спорт» в «Твиттере».
Напомним, в апреле текущего года Rambler Group и английская Премьер-лига подписали контракт, в рамках которого онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет прямые трансляции всех матчей высшего дивизиона чемпионата Англии, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией «Okko Спорт». Позже шеф-редактором «Okko Спорт» был назначен Владимир Стогниенко.
Стогниенко: матчи АПЛ — как «Игра престолов». Если хочешь смотреть, надо платить
- 30 мая 2019
-
18:08
-
18:01
-
17:53
-
17:47
-
17:34
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
17:01
-
16:55
-
16:50
-
16:42
-
16:26
-
16:19
-
16:14
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:59
-
15:41
-
15:35
-
15:20
-
15:14
-
14:58
-
14:49
-
14:35
-
14:33
-
14:18
-
14:06
-
14:01
-
14:00
-
13:39
-
13:30
-
13:19
-
13:16
Партнерский контент