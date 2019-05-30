В июне «Спартак» сыграет товарищеский матч с новичком РПЛ «Сочи»

22 июня «Спартак» проведёт товарищеский матч с новичком Российской-Премьер-Лиги «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».
Игра состоится на тренировочном поле около «Открытие Арены». Начало встречи — в 15:00 мск.
Из отпуска игроки «Спартака» выйдут 14 июня. На следующий день команда пройдёт медицинское обследование. С 16 по 21 июня красно-белые будут работать на своей клубной базе в Тарасовке.
Уже 24 июня «Спартак» отправится на сбор в Австрию, где примет участие в Кубке Париматч Премьер. Турнир будет проходить в местечке Пёллау, которое расположено на востоке страны. 27 июня «Спартак» сыграет с «Ростовом» первый матч на турнире. 30 июня красно-белые будут противостоять ЦСКА, а 4 июля они завершат выступление в Кубке Париматч Премьер игрой с «Краснодаром».
- 30 мая 2019
-
19:48
-
19:45
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:16
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:24
-
18:23
-
18:08
-
18:01
-
17:53
-
17:47
-
17:34
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
17:01
-
16:55
-
16:50
-
16:42
-
16:26
-
16:19
-
16:14
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:59
-
15:41
-
15:35
-
15:20
-
15:14