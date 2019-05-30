В июне «Спартак» сыграет товарищеский матч с новичком РПЛ «Сочи»

22 июня «Спартак» проведёт товарищеский матч с новичком Российской-Премьер-Лиги «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».

Игра состоится на тренировочном поле около «Открытие Арены». Начало встречи — в 15:00 мск.

Из отпуска игроки «Спартака» выйдут 14 июня. На следующий день команда пройдёт медицинское обследование. С 16 по 21 июня красно-белые будут работать на своей клубной базе в Тарасовке.

Уже 24 июня «Спартак» отправится на сбор в Австрию, где примет участие в Кубке Париматч Премьер. Турнир будет проходить в местечке Пёллау, которое расположено на востоке страны. 27 июня «Спартак» сыграет с «Ростовом» первый матч на турнире. 30 июня красно-белые будут противостоять ЦСКА, а 4 июля они завершат выступление в Кубке Париматч Премьер игрой с «Краснодаром».