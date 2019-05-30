ЦСКА выйдет из отпуска 15 июня

ЦСКА начнёт подготовку к новому сезону 15 июня. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Первый учебно-тренировочный сбор команда проведёт в Ватутинках, после чего «армейцы» отправятся в Австрию, где примут участие в Кубке Матч Премьер. В первом матче турнира ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (27 июня). Затем команда встретится со «Спартаком» (30 июня). Завершат участие в турнире «армейцы» игрой с «Ростовом» (3 июля).

«Турнир станет одним из важных этапов подготовки нашей команды к новому сезону. Участие в нём привлекательно для нас в первую очередь тем, что появляется возможность проверить свои силы на фоне других сильных команд, которые к тому же представляют Российскую Премьер-Лигу. Футболисты получат необходимую игровую практику, кроме того на данном этапе, вполне возможно, мы попробуем различные сочетания игроков и тактические модели, что даст нам необходимую пищу для размышлений», — сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, комментируя участие своей команды в Кубке Матч Премьер.