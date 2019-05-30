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«Уфа» обыграла «Томь» в первом переходном матче за место в РПЛ

«Уфа» обыграла «Томь» в первом переходном матче за место в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Уфой» и «Томью». Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник». Победу в игре со счётом 2:0 одержали хозяева.

Первый гол в матче был забит на 28-й минуте. Автором результативного удара стал Сильвестр Игбун, ассист в активе Бояна Йокича. На 81-й минуте второй гол в ворота своей команды забил защитник «Томи» Исмаил Эдиев.

Ответный матч команды сыграют 2 июня.

«Уфа» в минувшем розыгрыше чемпионата России заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков и финишировав в пяти очках от зоны вылета. В свою очередь «Томь» расположилась на третьей строчке в таблице ФНЛ с 64 очками. Команда оказалась в пяти очках от зоны прямого выхода в Премьер-Лигу.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
30 мая 2019, четверг. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
2 : 0
Томь
Томск
1:0 – Игбун – 28, 2:0 – Эдиев – 81 (автогол)
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