«Уфа» обыграла «Томь» в первом переходном матче за место в РПЛ
Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Уфой» и «Томью». Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник». Победу в игре со счётом 2:0 одержали хозяева.
Первый гол в матче был забит на 28-й минуте. Автором результативного удара стал Сильвестр Игбун, ассист в активе Бояна Йокича. На 81-й минуте второй гол в ворота своей команды забил защитник «Томи» Исмаил Эдиев.
Ответный матч команды сыграют 2 июня.
«Уфа» в минувшем розыгрыше чемпионата России заняла 14-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков и финишировав в пяти очках от зоны вылета. В свою очередь «Томь» расположилась на третьей строчке в таблице ФНЛ с 64 очками. Команда оказалась в пяти очках от зоны прямого выхода в Премьер-Лигу.
Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
30 мая 2019, четверг. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
2 : 0
Томь
Томск
1:0 – Игбун – 28, 2:0 – Эдиев – 81 (автогол)
«Уфа» — «Томь»: букмекеры назвали фаворита матча за право выступать в РПЛ
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