Д. Луис: кто бы мог заменить Азара? Можно купить Месси или Роналду

Бразильский защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал скорый переход лидера команды Эдена Азара в «Реал» (Мадрид).



«Если Эден уйдёт, я могу пожелать ему лишь всего наилучшего. Эден — отличный игрок и друг. Я знаю его с тех пор, когда он был ещё молод.



У нас есть достаточно футболистов, способных заменить Азара. Хадсон-Одои великолепен, он играет за «Челси» с детства и теперь может получить серьёзный вызов — заменить Эдена. Самое время прогрессировать и улучшаться во всех игровых аспектах.



Кто бы ещё смог заменить Эдена? Можно купить Месси или Роналду», — в шутливой форме заявил Луис.

Ранее сообщалось, что официальное представление Азара в качестве игрока «Реала» состоится 3 июня на стадионе «Сантьягу Бернабеу».