Д. Луис: кто бы мог заменить Азара? Можно купить Месси или Роналду
Бразильский защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал скорый переход лидера команды Эдена Азара в «Реал» (Мадрид).
«Если Эден уйдёт, я могу пожелать ему лишь всего наилучшего. Эден — отличный игрок и друг. Я знаю его с тех пор, когда он был ещё молод.
У нас есть достаточно футболистов, способных заменить Азара. Хадсон-Одои великолепен, он играет за «Челси» с детства и теперь может получить серьёзный вызов — заменить Эдена. Самое время прогрессировать и улучшаться во всех игровых аспектах.
Кто бы ещё смог заменить Эдена? Можно купить Месси или Роналду», — в шутливой форме заявил Луис.
Ранее сообщалось, что официальное представление Азара в качестве игрока «Реала» состоится 3 июня на стадионе «Сантьягу Бернабеу».
«Реал» сегодня сделает окончательное предложение по Азару
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