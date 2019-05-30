Рамос объявил, что остаётся в «Реале»

Капитан «Реала» Серхио Рамос на специально созванной сегодня, 30 мая, пресс-конференции объявил, что остаётся в «Королевском клубе».
«Я готов развеять все ваши сомнения, чтобы всё прояснить окончательно и чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Хочу с уверенностью сказать, что размышлял о своём будущем, и заявляю, что хочу отработать полностью свой контракт с „Реалом“ и завершить карьеру в этом клубе. Хочу оставить плохой сезон в прошлом. Я бы хотел попрощаться с клубом на победной ноте. Думаю, я этого заслуживаю.
Будь моя воля, продлил бы контракт с «Реалом» навечно. Нас с Флорентино Пересом (президент «Реала». — Прим. «Чемпионата») связывают отношения, как у отца и сына, мы очень любим друг друга. Я не хочу уходить из «Реала». Я всегда говорил, что моя мечта — завершить карьеру в этом клубе. Президент знает, и я всегда ему говорил об этом, что я не хочу уходить, я готов играть здесь даже бесплатно», — цитирует Рамоса Marca.
- 30 мая 2019
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