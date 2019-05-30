Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рамос объявил, что остаётся в «Реале»

Рамос объявил, что остаётся в «Реале»
Футбол / Испания 0

Капитан «Реала» Серхио Рамос на специально созванной сегодня, 30 мая, пресс-конференции объявил, что остаётся в «Королевском клубе».

«Я готов развеять все ваши сомнения, чтобы всё прояснить окончательно и чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Хочу с уверенностью сказать, что размышлял о своём будущем, и заявляю, что хочу отработать полностью свой контракт с „Реалом“ и завершить карьеру в этом клубе. Хочу оставить плохой сезон в прошлом. Я бы хотел попрощаться с клубом на победной ноте. Думаю, я этого заслуживаю.

Будь моя воля, продлил бы контракт с «Реалом» навечно. Нас с Флорентино Пересом (президент «Реала». — Прим. «Чемпионата») связывают отношения, как у отца и сына, мы очень любим друг друга. Я не хочу уходить из «Реала». Я всегда говорил, что моя мечта — завершить карьеру в этом клубе. Президент знает, и я всегда ему говорил об этом, что я не хочу уходить, я готов играть здесь даже бесплатно», — цитирует Рамоса Marca.

«Реал» анонсировал на вечер 30 мая пресс-конференцию с участием Рамоса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент