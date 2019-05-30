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Сын Юрия Сёмина возглавит клуб высшей лиги Эстонии «Нарва-Транс»

Сын Юрия Сёмина возглавит клуб высшей лиги Эстонии «Нарва-Транс»
Футбол / Прочие турниры 0

Андрей Сёмин, сын главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина, возглавит клуб высшей лиги Эстонии «Нарва-Транс». Годичный контракт со специалистом вступит в силу 1 июня. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Андрей Сёмин работал в тренерских штабах «Локомотива», «Кубани», «Динамо» Брянск, «Динамо» Минск, «Торпедо» Москва, «Габалы», «Мордовии», «Анжи». Являлся главным тренером дубля «Локомотива», команд «Балтика», «СОЮЗ-Газпром», «Знамя Труда» и «Мордовия».

Последним местом работы 49-летнего Сёмина был клуб ПФЛ «Знамя Труда». В сезоне-2018/19 в зоне Запад он занял с ним шестое место.

Стоит отметить, что в настоящее время «Нарва-Транс» располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Эстонии.

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