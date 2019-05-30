Рамос: получил предложение из Китая, но даже не думал туда отправляться

Капитан «Реала» Серхио Рамос подтвердил информацию о полученном предложении из Китая.

«Действительно, я получил предложение из Китая, не буду об этом лгать. Однако вопрос заработной платы не имеет для меня значения. Я бы играл за „Реал“ бесплатно. Повторюсь, финансовый вопрос не имеет для меня значения.

Я сказал президенту, что никогда не уйду в команду, которая будет конкурировать с «Реалом». Если я когда-нибудь уйду, то только потому, что моё тело не будет позволять мне выступать на высоком уровне. В таком случае я бы ушёл в команду, которая не будет конкурировать с «Реалом».

Я не выпрашиваю о продлении контракта, я доволен тем, что у меня есть. Я ни разу не подумал о том, чтобы отправиться в Китай. Существует большая разница между имеющимся предложением и желанием принять это предложение», — цитирует Рамоса Marca.