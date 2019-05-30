Восемь игроков «Челси» попали в команду сезона в Лиге Европы

УЕФА в своём «твиттере» опубликовал символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги Европы. В команду попали сразу восемь игроков победителя турнира лондонского «Челси».
Полностью сборная сезона, состоящая из 18 человек, выглядит следующим образом:
Вратари: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Кепа Аррисабалага («Челси»).
Защитники: Алехандро Гримальдо («Бенфика»), Сеад Колашинац («Арсенал»), Лоран Косельни («Арсенал»), Давид Луис («Челси»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данни Да Коста («Айнтрахт»).
Полузащитники: Макото Хасэбэ («Айнтрахт»), Филип Костич («Айнтрахт», Жоржиньо («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»), Педро («Челси»), Эден Азар («Челси»).
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Оливье Жиру («Челси»), Лука Йович («Айнтрахт»), Жоау Фелиш («Бенфика»).
Напомним, в финале Лиги Европы «Челси» разгромил лондонский «Арсенал» – 4:1.
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