Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Наиль Измайлов вошёл в состав правления ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Наиль Измайлов вошёл в состав правления ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
Футбол / РПЛ 0

Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов вошёл в состав правления хоккейного клуба «Торпедо» (Нижний Новгород). Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

Измайлов покинул пост вице-президента «Спартака» по окончании сезона-2018/19 по собственному желанию. Вместе с ним из клуба также ушёл Сергей Родионов, занимавший пост спортивного директора.

Ранее появилась информация, что Измайлов может получить должность в «Монако». Однако позже эта информация была опровергнута «Чемпионатом».

В середине мая новым заместителем председателя совета директоров «Спартака» был назначен член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов. Должность генерального директора клуба получил Томас Цорн.

«Спартак» объявил об уходе Измайлова и Родионова по окончании сезона
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент