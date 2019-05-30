Наиль Измайлов вошёл в состав правления ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов вошёл в состав правления хоккейного клуба «Торпедо» (Нижний Новгород). Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.
Измайлов покинул пост вице-президента «Спартака» по окончании сезона-2018/19 по собственному желанию. Вместе с ним из клуба также ушёл Сергей Родионов, занимавший пост спортивного директора.
Ранее появилась информация, что Измайлов может получить должность в «Монако». Однако позже эта информация была опровергнута «Чемпионатом».
В середине мая новым заместителем председателя совета директоров «Спартака» был назначен член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов. Должность генерального директора клуба получил Томас Цорн.
«Спартак» объявил об уходе Измайлова и Родионова по окончании сезона
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