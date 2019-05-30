«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Большую часть прошедшего сезона нидерландец пропустил из-за перенесённой прошлым летом операции на стопе. Из-за этого 24-летний нападающий принял участие лишь в трёх играх в составе «шпор», проведя в общей сложности на поле 36 минут игрового времени. Результативными действиями за отведённое время футболист не отметился.
Янссен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2016 года из «АЗ Алкмара». Трансфер игрока обошёлся лондонскому клубу в € 22,1 млн. Контракт нападающего со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость Янссена на сегодняшний день составляет € 8 млн.
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