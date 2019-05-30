«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»

Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости.
Первыми в матче забили хозяева. На 22-й минуте Даниил Фомин реализовал пенальти за фол Артёма Тимофеева на Александре Сапете. «Крылья Советов» ответили тремя забитыми мячами во втором тайме. На 65-й минуте защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив срезал мяч в ворота своей команды. А уже в самой концовке команда из Самары, забив дважды, практически сняла вопрос о победителе в этом противостоянии. Результативные удары на счету Антона Зиньковского и Романа Шишкина.
«Нижний Новгород» в минувшем розыгрыше ФНЛ занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Команда оказалась в семи очках от зоны прямого выхода в Премьер-лигу. В свою очередь «Крылья Советов» заняли 13-е место в таблице чемпионата России, набрав 28 очков и финишировав в семи очках от зоны вылета.
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