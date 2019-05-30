Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»
Футбол / РПЛ 0

Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости.

Первыми в матче забили хозяева. На 22-й минуте Даниил Фомин реализовал пенальти за фол Артёма Тимофеева на Александре Сапете. «Крылья Советов» ответили тремя забитыми мячами во втором тайме. На 65-й минуте защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив срезал мяч в ворота своей команды. А уже в самой концовке команда из Самары, забив дважды, практически сняла вопрос о победителе в этом противостоянии. Результативные удары на счету Антона Зиньковского и Романа Шишкина.

«Нижний Новгород» в минувшем розыгрыше ФНЛ занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Команда оказалась в семи очках от зоны прямого выхода в Премьер-лигу. В свою очередь «Крылья Советов» заняли 13-е место в таблице чемпионата России, набрав 28 очков и финишировав в семи очках от зоны вылета.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
30 мая 2019, четверг. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 – Фомин – 22 (пен), 1:1 – Федорив – 65 (автогол), 1:2 – Зиньковский – 90+1 (пен), 1:3 – Шишкин – 90+4
«Уфа» обыграла «Томь» в первом переходном матче за место в РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент