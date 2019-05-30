Тухель: Мбаппе считает свои голы даже на тренировках

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о подходе к футболу звёздных нападающих команды — Неймара и Килиана Мбаппе.
«Класс этих футболистов не подлежит сомнению. И Ней, и Килиан очень уверены в себе. Их уверенность не стоит путать с высокомерием, она очень помогает в принятии решений на поле.
Неймар — футболист, который не может показывать максимум, не имея тесной связи с тренером. С ним нужно быть рядом, тогда всё будет в порядке.
Мбаппе, как и Ней, — чрезвычайно устремлённый, уверенный в себе и самодостаточный футболист. Особенно учитывая его возраст. Знаете, он считает свои голы даже на тренировках. Однажды он купил себе футболку с надписью «100 голов на тренировках». Спрашиваю: «Ты считаешь все голы? Даже в маленькие ворота?». «Нет, только в большие ворота, когда в них вратарь», — ответил он», — цитирует Тухеля Eurosport.
- 30 мая 2019
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