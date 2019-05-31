Хавбеком «Ростова» Трошечкиным интересуются несколько клубов РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Трошечкин находится в сфере интересов сразу нескольких клубов Российской Премьер-Лиги. Речь идёт о командах второй восьмёрки РПЛ.
Прошедший сезон футболист провёл на правах аренды в составе курского «Авангарда», который финишировал восьмым в итоговой турнирной таблице ФНЛ. В 27 матчах Трошечкин забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Права на игрока принадлежат «Ростову». Контракт с клубом истекает этим летом.
На Трошечкина также претендуют «Химки». Кроме того, не исключён вариант, при котором 23-летний хавбек продолжит выступать за «Авангард».
В сезоне-2016/17 полузащитник был признан лучшим молодым футболистом ФНЛ. В сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка России в составе «Тосно».
Трошечкин: победа над «Сочи» добавит позитива «Авангарду» перед тремя финалами
- 31 мая 2019
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