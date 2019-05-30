Кононов — о Кубке «Матч Премьер»: «Спартак» ждут интересные игры
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о Кубке «Матч Премьер», в котором летом примет участие его команда. Матчи турнира пройдут в Австрии с 26 июня по 7 июля. Участие в Кубке «Матч Премьер» помимо «Спартака» также примут ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».
«Зимой «Спартак» участвовал в аналогичном турнире в Катаре. Тогда мы остались довольны организацией и уровнем соревнования. Уверен, в Австрии нас ждут интересные игры», — приводит слова Кононова официальный сайт «Спартака».
«Спартак» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Кононова в 30 играх чемпионата набрала 49 очков. Отставание от чемпионского результата «Зенита» составило 15 очков.
В июне «Спартак» сыграет товарищеский матч с новичком РПЛ «Сочи»
- 31 мая 2019
-
00:12
- 30 мая 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:37
-
23:36
-
23:17
-
22:54
-
22:51
-
22:31
-
22:20
-
22:04
-
21:51
-
21:32
-
21:26
-
21:09
-
21:06
-
20:54
-
20:45
-
20:35
-
19:59
-
19:48
-
19:45
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:16
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:40
-
18:24
-
18:23
-
18:08
-
18:01
-
17:53
Партнерский контент