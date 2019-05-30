Кононов — о Кубке «Матч Премьер»: «Спартак» ждут интересные игры

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о Кубке «Матч Премьер», в котором летом примет участие его команда. Матчи турнира пройдут в Австрии с 26 июня по 7 июля. Участие в Кубке «Матч Премьер» помимо «Спартака» также примут ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

«Зимой «Спартак» участвовал в аналогичном турнире в Катаре. Тогда мы остались довольны организацией и уровнем соревнования. Уверен, в Австрии нас ждут интересные игры», — приводит слова Кононова официальный сайт «Спартака».

«Спартак» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Кононова в 30 играх чемпионата набрала 49 очков. Отставание от чемпионского результата «Зенита» составило 15 очков.