Сборная Южной Кореи U18 была лишена трофея за непристойное празднование

Сборная Южной Кореи U18 стала победительницей турнира Panda Cup, который проходил в Чэнду (Китай). Однако, как информирует BBC, победители лишились выигранного трофея из-за непристойного празднования.
Один из футболистов победившей на турнире команды сфотографировался с кубком, поставив на него ногу.
Фото доступно в "твиттере" ShanghaiEye.
Снимок вызвал бурную реакцию в Китае. Поведение футболиста южнокорейской команды было названо варварским и вульгарным. Футбольная ассоциация Чэнду опубликовала заявление, в котором обвинила игроков Южной Кореи в серьёзном оскорблении и заявила, что отберет трофей у победителей. Так в итоге и было сделано.
В ответ Корейская футбольная ассоциация направила письмо с извинениями китайским коллегам, которые уже подали жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию. Позже в Сети появилось видео, на котором игроки Южной Кореи U18 стоят со склонёнными головами, а провинившийся футболист просит прощения за проступок.
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