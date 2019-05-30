Пирло назвал лучшего тренера, с которым работал

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло назвал имя тренера, которого считает лучшим из всех, с кем работал за время выступлений на профессиональном уровне.

«Конте — лучший тренер в моей карьере. Он хорошо поработал в „Челси“ — выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии. Может быть, у него были проблемы с владельцем клуба и теперь он свободен от работы. Если посмотреть на историю клуба за последние 10 лет, то в „Челси“ сменилось слишком много тренеров. Может быть, в таком случае проблема не в тренере, а в клубе», — приводит слова Пирло Daily Mail.

Пирло выступал за «Брешию», «Интер», «Реджину», «Милан», «Ювентус» и «Нью-Йорк Сити», где и завершил карьеру футболиста осенью 2017 года в возрасте 38 лет.