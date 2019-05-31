Мультимедийная футбольная игра «Чемпионата» пройдёт в Москве 4 июня

Новая футбольно-спортивная игра от «Чемпионата» и Quiz Time пройдёт 4 июня на площадке легендарного Hard Rock Cafe на Арбате (ул. Арбат 44, стр. 1). Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Помимо традиционных раундов о футболе, игры «верю – не верю» и капитанского конкурса, участники сыграют нефутбольный раунд, который полностью посвящён вопросам из самых разнообразных видов спорта.

Перед началом игры командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения.

Постоянные читатели «Чемпионата» определённо будут иметь преимущество, так как большинство заданий базируется на новостях и статьях с сайта. Команды, входящие в топ-10 рейтинга игры, смогут принять участие на специальных условиях: «Чемпионат», «Манчестер у Оли», "#Хосонов", «Прорыв Набабкина», «Мы из Газеты», Old G, «Паровозики», «Дракарис», «Пятого удалили», «4-2-4». Регистрация уже идёт.

Новая футбольно-спортивная игра от «Чемпионата» и Quiz Time