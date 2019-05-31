В сборной России Головину подарили торт на день рождения

Полузащитник «Монако» Александр Головин отпраздновал 23-й день рождения в расположении национальной сборной России. Футболист получил от персонала команды большой торт в виде футбольного поля.



Презентовал торт Александру главный тренер команды Станислав Черчесов и врач сборной Эдуард Безуглов.

Видео можно посмотреть в «твиттере» сборной России по футболу.

Напомним, сборная России продолжает подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. 8 июня в Саранске команда сыграет с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретится со сборной Кипра.