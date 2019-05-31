Петржела: у Комличенко в «Спартаке» ничего не получится
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном переходе форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в «Спартак».
«Настрой Комличенко на последние матчи — просто катастрофа, и практически все последние голы он забил с пенальти. Громкое прозвище «Калашников», вызов в сборную – причина в этом. Ещё раз скажу: для русских – это типично, сколько раз сам такое видел.
Сейчас, говорят, Комличенко возьмут на хороший контракт в «Спартак». Но мне кажется, ничего не получится. И до сборной он ещё не дорос. Не тот уровень. В командной игре Комличенко практически не участвует. А в «Спартаке» еще и большие подъёмные и контракт получит", — приводит слова Петржелы «Советский спорт».
Петржела: в последнее время мне не очень нравится, как играет Комличенко
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