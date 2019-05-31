Канделаки заработала 132 млн рублей на «Матч ТВ» за 2018 год

Стали известны доходы генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. За прошлый год она заработала 132,7 млн рублей. Это следует из сведений, опубликованных госкорпорацией «Ростех», где работает супруг журналистки.



Супруг Канделаки Василий Бровко работает в «Ростехе» директором по особым поручениям. Из декларации следует, что его доход в прошлом году оказался почти в пять раз меньше, чем у жены, — 28,7 млн рублей. В 2017 году Бровко декларировал доход в размере 18,6 млн рублей, тогда как Канделаки — 62 млн рублей.



Напомним, что Канделаки занимает пост генерального продюсера «Матч ТВ» с июля 2015 года. На конкурсе «ТЭФИ-2016» журналистке был вручён специальный приз за создание и запуск телеканала в эфир.