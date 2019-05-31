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Адиев: хочу найти для себя правильный путь продолжения карьеры

Адиев: хочу найти для себя правильный путь продолжения карьеры
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев ответил на вопрос о том, считает ли он себя востребованным тренером.

«Востребован — это громко сказано. Просто чувствую, что есть определенный интерес. Я общаюсь со многими людьми, ко мне присматриваются, я тоже присматриваюсь. Есть определенные диалоги. Но я не считаю себя тренером, который постоянно должен быть при работе. Когда ты на полную отдаёшь себя команде, просто садится батарея. Периодически ловлю себя на мысли, что нужна пауза. Чувствую в себе силы работать уже сейчас, но при этом абсолютно не форсирую события. Если мне придётся взять паузу до зимы, то я приму это с удовольствием. Хочу найти для себя правильный путь продолжения карьеры. Мне нужно точно понимать, какие задачи передо мной ставят.

Да, есть определенные слухи. Но ведь по сути я не показал в «Анжи» главное — результат. Поэтому, приняв свой следующий клуб, я хочу абстрагироваться от всего и сконцентрироваться на том, чтобы дать результат. Чувствую, что способен на это, но мне нужна определенная исходная позиция. Если я её не почувствую, то не буду работать», — приводят слова Адиева «Известия».

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